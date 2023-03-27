Британське видання пояснило, чому наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі — нереалістичні

Заяви Путіна про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі можуть так і лишитись пустими заявами.

Російський диктатор Володимир Путін висуває нереалістичний план розміщення ядерної зброї на території Білорусі, враховуючи той факт, що будівництво баз ще не розпочалося.

Про це пише видання The Guardian.

Там зазначили, що заяви Путіна про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі можуть так і лишитись пустими заявами.

Журналісти видання нагадали, що у лютому 2022 року Путін доручив привести "сили стримування", які відповідають за ядерну зброю, у підвищену боєву готовність, проте жодних змін у поведінці або переміщень боєголовок не було помічено.

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У виданні зазначили, що Путін та Лукашенко готувались до такого кроку вже деякий час. Лукашенко змінив конституцію та дозволив розміщувати на своїй території ядерну зброю ще рік тому. Тепер Путін заявляє, що білоруські льотчики з квітня навчаться пілотувати літаки з такою зброєю, а до першого липня на території Білорусі будуть збудовані сховища, в яких розмістять тактичну ядерну зброю.

Експерти ставляться скептично до таких амбітних планів Путіна і зазначають, що Росія працює над створенням сховища для ядерної зброї на території Калінінградської області вже 7 років і досі неясно, чи прибула туди зброя. Однак, якщо на території Калінінградської області можна зафіксувати подібні роботи, у Білорусі їх не було помічено.

Директор проекту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен заявив, що оглянув деякі ймовірні бази і не бачить нічого, що вказувало б на будівництво ядерного сховища.

"Але не можна цього виключати. Можете не сумніватися, що багато людей зараз вивчають у Білорусі кожен метр", - сказав він.

Видання також нагадало, що Путін минулого тижня заявив, що "відреагує" на передачу Британією Україні снарядів зі збідненим ураном, хоча він не має жодного відношення до ядерної зброї.

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Минулого тижня Путін разом із головою КНР Сі Цзіньпіном заявили, що "Всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від її розміщення за кордоном, а також вивести ядерну зброю, яка вже розміщена за кордоном".

Видання пише, що йдеться про домовленості США з п'ятьма союзниками про спільне використання ядерної зброї: Німеччиною, Нідерландами, Бельгією, Італією і Туреччиною. Згідно з цією угодою, США зберігають гравітаційні бомби B61 (загалом близько 100 одиниць) у цих країнах, а їхні екіпажі навчаються керувати літаками, що несуть ці бомби, на випадок ядерної війни. Росія стверджує, що це порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) за 1968 рік.

"Ці домовленості технічно не порушують ДНЯЗ, оскільки існували до підписання договору. Радянський Союз прийняв їх. Тим більше, що в той час Москва могла розмістити свою ядерну зброю в Білорусі або будь-якій іншій радянській республіці. Але коли Білорусь, Україна і інші республіки стали незалежними, вона втратила це право", - наголошує видання.

Нагадаємо, раніше представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російський диктатор Володимир Путін від відчаю вдається до прямого ядерного шантажу, оскільки зазнає поразки на полі бою у війні.

Крім того, ми раніше інформували, що реакція країн Заходу та запровадження нових санкцій ніяк не вплинуть на рішення Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

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