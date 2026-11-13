Бронювання працівників ОПК під загрозою: оборонні підприємства звернулися до уряду

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Українські оборонні підприємства закликають уряд продовжити чинні бронювання працівників до 1 лютого 2027 року. У галузі попереджають, що нові правила можуть призвести до втрати кваліфікованих фахівців, зупинки виробництва та зриву оборонних замовлень.

Про це йдеться в повідомленні асоціації у Facebook.

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Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою переглянути нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК).

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Виробники озброєння попереджають, що зміни, запроваджені постановою Кабміну №1328, можуть поставити під загрозу виконання державних оборонних контрактів. Асоціація пропонує уряду терміново запровадити перехідний період, протягом якого підприємства зможуть зберегти критично важливих спеціалістів.

Що пропонують змінити у бронюванні працівників

NAUDI закликає Кабмін внести зміни до чинного порядку бронювання, передбачивши кілька ключових рішень.

Насамперед асоціація пропонує автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року статус критично важливих підприємств ОПК, якщо термін дії відповідних рішень спливає до кінця 2026 року. На такий самий період пропонують продовжити чинні відстрочки від мобілізації для працівників, оформлені через портал «Дія».

Крім того, NAUDI пропонує встановити 100% бронювання без окремих рішень про збільшення лімітів.

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Також виробники пропонують встановити для оборонних підприємств термін дії статусу критичності та відстрочок працівників щонайменше на 12 місяців — відповідно до тривалості виконання державних контрактів.

Оборонні заводи ризикують втратити фахівців

В асоціації наголошують, що необхідність кожні 90 днів повторно підтверджувати статус підприємств та оформлювати документи на бронювання створює серйозні ризики для оборонної промисловості.

Зокрема, йдеться про можливе уповільнення виробничих процесів. Оборонні підприємства працюють за довгостроковими технологічними циклами, а регулярне переоформлення документів відволікає управлінський та інженерно-технічний персонал від виконання основних завдань.

Ще однією проблемою може стати перевантаження державних органів і цифрової інфраструктури. За оцінкою асоціації, одночасне подання великої кількості документів здатне спричинити затримки в роботі профільних міністерств, Пенсійного фонду та порталу «Дія».

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Втім, найбільшою загрозою виробники називають можливу втрату вузькопрофільних спеціалістів.

Якщо підприємства не встигнуть переоформити документи до завершення чинних відстрочок, інженери, конструктори та оператори складного обладнання можуть залишитися без бронювання.

У NAUDI попереджають, що це створить ризик зупинки окремих виробничих ліній і невиконання оборонних замовлень.

Що відомо про нові правила бронювання

23 жовтня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1328, яка змінила порядок визначення критично важливих підприємств та бронювання військовозобов'язаних працівників. Документ набрав чинності 27 жовтня.

Однією з ключових змін стало рішення відмовитися від безумовного стовідсоткового бронювання, зокрема для підприємств енергетики та оборонної промисловості.

Як пояснював прем'єр-міністр Сергій Корецький, підприємства зможуть отримувати повне бронювання за умови регулярного добровільного залучення частини працівників до військової служби. Відповідний механізм уряд планує затвердити до 1 грудня.

Водночас представники оборонної галузі побоюються, що запровадження нових процедур без достатнього перехідного періоду може дестабілізувати роботу підприємств, які забезпечують українську армію озброєнням.

NAUDI закликає Кабмін врахувати пропозиції виробників та залучити представників асоціації до подальшого доопрацювання правил бронювання.

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