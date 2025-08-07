Брудна бомба "Буревісник": на що чекати від ворога після його провалу з "Орешніком"

Про брудну бомбу РФ

Росія може планувати нові випробування ракети з ядерним двигуном «Буревісник», яку називають «брудною бомбою».

Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан розповів про це на Radio NV.

Він сказав, що Росія може знову випробувати крилату ракету з ядерним двигуном «Буревісник», попри провал усіх попередніх 13 запусків.

За словами Світана, РФ демонструє технологічну деградацію. Адже її провали з «Орешніком», «Рубежем», «Сарматом» тому підтвердження.

Експерт зазначив, що ядерний двигун у ракеті «Буревісник» фактично є «брудною бомбою», що навіть у неактивному стані може спричинити зараження. Під час попередніх запусків вже фіксували ядерне забруднення, ізотопи якого мають надзвичайно довгі періоди напіврозпаду.

Він вважає, що РФ використовує тему ядерної зброї як інформаційний тиск на тлі санкцій США та контактів Трампа. А запуски «Буревісника» — спроба Путіна «потрясти ядерним кийком», щоб залишатися в геополітичному полі.

Нагадаємо, балістичну ракету «Орешнік» експерти називають безглуздим та неефективним проєктом, яким очільник Кремля Путін відчайдушно намагався шантажувати світ після ядерної риторики Трампа.