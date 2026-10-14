Британія терміново посилить Україну засобами проти реактивних «Шахедів»: що передасть Лондон

Прапор Великої Британії / © Associated Press

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Велика Британія пришвидшить передавання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно застосовують для перехоплення реактивних безпілотників типу «Шахед».

Про це повідомляє офіс прем’єр-міністра Великої Британії.

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Зеленського у Лондоні на Даунінг-стріт приймає прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Однією з головних тем зустрічі стане посилення захисту України від реактивних «Шахедів», якими Росія атакує цілі далеко за лінією фронту, зокрема в Києві.

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Такі безпілотники рухаються швидше та летять вище за звичайні дрони з пропелерними двигунами. Через це їх складніше виявляти й збивати.

Легкі багатоцільові ракети LMM уже продемонстрували ефективність у боротьбі з такими повітряними цілями. Раніше Лондон зобов’язався передати Україні понад 5 тисяч цих ракет протягом чотирьох років на загальну суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

Тепер у межах нового пакета зенітних ракет вартістю 45 млн фунтів постачання озброєння на 10 млн фунтів прискорять. Це має допомогти Україні задовольнити найнагальніші потреби в протиповітряній обороні взимку.

Прем’єр-міністр Енді Бернем доручив міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги Україні. Очікується, що відповідні заходи Київ отримає найближчими тижнями.

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Крім того, Велика Британія повністю запроваджує заборону на надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу. Обмеження мають ускладнити Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.

«Моє послання українському народу не може бути зрозумілішим: ми з вами стільки, скільки буде потрібно, і ми діятимемо ширше та швидше, підтримуючи вашу мужню боротьбу за мир у Європі», — заявив Бернем.

Лондон також закликає міжнародних партнерів посилити санкції та тиск на Путіна, щоб змусити Росію дослухатися до закликів США щодо енергетичного перемир’я.

Міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі під час зустрічей Міжнародного валютного фонду в Бангкоку закликатиме союзників приєднатися до заборони на надання послуг для експорту російського скрапленого газу.

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«Я закликаю партнерів підтримати заборону на російський СПГ, як це зробили ми у Великій Британії, щоб обмежити воєнну скарбницю, якої так відчайдушно прагне Путін», — наголосив Гілі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія підтримує запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією після відповідної заяви президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що у Великій Британії розкритикували домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального.

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