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Буданов заявив, що танки Abrams будуть використовувати дуже обережно

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Буданов заявив, що танки Abrams будуть використовувати дуже обережно

Танк Abrams / Фото: Getty Images

Якщо їх використовувати у загальновійськових боях, то вони довго не протягнуть.

Збройні сили України будуть використовувати американські танки Abrams для проривних операцій, які будуть добре підготовлені.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю The Warzone.

Він зазначив, що очікує на танки, але використовувати їх будуть дуже обережно, тільки в операціях, які будуть добре прораховані.

"Тому що, якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий Кирил Сазонов розповів, як далі може відбуватися війна з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard 1, оскільки вони перебували в поганому стані.

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Дата публікації
Перегляди
333
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