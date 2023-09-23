Буданов заявив, що танки Abrams будуть використовувати дуже обережно

Якщо їх використовувати у загальновійськових боях, то вони довго не протягнуть.

Збройні сили України будуть використовувати американські танки Abrams для проривних операцій, які будуть добре підготовлені.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю The Warzone.

Він зазначив, що очікує на танки, але використовувати їх будуть дуже обережно, тільки в операціях, які будуть добре прораховані.

"Тому що, якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий Кирил Сазонов розповів, як далі може відбуватися війна з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard 1, оскільки вони перебували в поганому стані.

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