"Будуть наслідки": посол РФ звинуватив США в ескалації через постачання Україні ракет

Вашингтон не бачить кордонів у прагненні завдати Росії стратегічної поразки. Передача дедалі потужніших озброєнь є цілеспрямованою ескалацією конфлікту США.

Про це написав посол РФ у США Анатолій Антонов у telegram.

Зокрема, він звинуватив Вашингтон у ескалації через постачання Україні ракет більшої дальності із радіусом дії 150 км.

"Адміністрація поставила на "українську карту" практично все: власний міжнародний авторитет, гроші американських платників податків та життя українських солдатів. Такими темпами Сполучені Штати можуть дійти до абсолютного безумства, як, наприклад, надання республіці винищувачів", - написав Антонов.

Також читайте Військовий експерт назвав передумови для звільнення окупованого Криму

Антонов додав, що США спонукають Україну до обстрілів "російських земель". Йдеться про окуповану загарбниками територію.

"Вашингтон де-факто налаштовує своїх підопічних атакувати російські регіони. Причому для нас немає жодної різниці, коли ми говоримо про ймовірний "напад" на Запорізьку чи Брянську області, Крим чи Смоленщину. Всі землі, що увійшли до складу Росії - це наша батьківщина, яку ми захищатимемо всіма силами", - запевнив Антонов.

Як стало відомо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом прибуде з візитом до Польщі.

Станом на суботу, 4 лютог, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів армії Російської Федерації. Серед них жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Читайте також: