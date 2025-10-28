Буревісник / © YouTube/Минобороны России

Москва вкотре намагається залякати європейські суспільства новими «надзброями» — на кшталт «Орешніка», «Буревісника». І такі інформаційні атаки не є випадковими. Мета проста — змусити європейців сумніватися у підтримці України.

Про це йдеться у дописі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Після слабкої реакції Європи на нещодавні дронові провокації над аеропортами та містами, голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, який давно просуває концепцію «гібридних страшилок», порадив очільнику РФ Володимиру Путіну активніше залякувати європейців, зазначає Андрій Коваленко.

Однак, як свідчать дані розвідки, усі ці гучні заяви — не більше ніж інформаційні операції Кремля. Другий запуск «Орешніка» завершився провалом, а «Буревісник» досі існує лише на рівні заяв.

Фактично, Путін користується ідеями Наришкіна, який просто повторює старі прийоми Хрущова часів Карибської кризи — коли гучні погрози мали компенсувати реальну технологічну відсталість.

Загрози прямої атаки на країни НАТО не існує.

«Слова Лаврова (очільник МЗС РФ — ред.) про „гарантії безпеки“ від Росії для НАТО — частина інформаційної гри Кремля. Поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною», — написав Коваленко.

Раніше йшлося про те, що Сергій Лавров звинуватив Захід у підготовці до нової великої європейської війни і заявив про загрозу від НАТО в Арктиці та Євразії.

Також член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник заявив, що Росія «готова до конфлікту з НАТО, як ніколи».