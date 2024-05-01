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Це дрон-мішень для ППО: оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони (фото)

Це дрон-мішень для ППО: оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони (фото)

Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот

Експерти припускають, що дрон розробив і виготовляє московський "Центр автономных роботизированных систем".

Росіяни застосовують дрон-мішень для ППО України. Цей дрон дешевий, примітивний, масовий. Згодом його можна буде знайти будь-де і все частіше.

Про це повідомив оператор безпілотних систем та автор блогу "Зовнішній пілот" у своєму Х.

"Брати в руки не раджу, бо до них можуть прикрутити БЧ (бойова частина — ред.). Везти додому не раджу, бо можуть прикрутити GPS-трекер. Краще дзвоніть в поліцію та передавайте цей клопіт їм", — написав експерт.

Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот / ©
Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот

Із посиланням на фото дрона, фахівці також розібрали технічні сторони ворожого пристрою.

Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот / ©
Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот

Планер дрона: технічні характеристики

"Дрон-мішень являє собою високоплан з V-подібним хвостовим оперенням, яке розміщене на хвостовій балці. У передній частині безпілотника розміщений двигун внутрішнього згорання з дволопатевим гвинтом". кажуть експерти.

  • У центральній частині планера присутній апаратний блок із політним контролером V5 та модулем прийому GPS, ГЛОНАСС, BeiDou та Gallileo сигналів NEO3 PRO виробництва китайської компанії CUAV.
  • За модулем прийому сигналів систем глобального позиціювання розміщується літій-полімерний акумулятор ємністю 8 ампер-годин від китайської компанії HRB.
Фото: Мілітарний / ©
Фото: Мілітарний

Експерти припускають, що дрон розробив і виготовляє московський "Центр автономных роботизированных систем", що раніше демонстрував подібний пристрій. Проте, зазначається, що тоді модель була "середньопланом".

"Такі безпілотники — це серйозна проблема, яка не тільки може виявляти позиції української протиповітряної оборони, а й змушує витрачати додатковий час на ідентифікацію та витрачати дефіцитний боєзапас", — повідомляють експерти "Мілітарного".

Нагадаємо, 27 квітня відбувся черговий один масований ракетний удар — 34 російські ракети різних типів. Основною мішенню стала енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

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