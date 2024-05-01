Це дрон-мішень для ППО: оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони (фото)

Росіяни застосовують дрон-мішень для ППО України. Цей дрон дешевий, примітивний, масовий. Згодом його можна буде знайти будь-де і все частіше.

Про це повідомив оператор безпілотних систем та автор блогу "Зовнішній пілот" у своєму Х.

"Брати в руки не раджу, бо до них можуть прикрутити БЧ (бойова частина — ред.). Везти додому не раджу, бо можуть прикрутити GPS-трекер. Краще дзвоніть в поліцію та передавайте цей клопіт їм", — написав експерт.

Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот

Із посиланням на фото дрона, фахівці також розібрали технічні сторони ворожого пристрою.

Росіський дрон-мішень Фото: Зовнішній пілот

Планер дрона: технічні характеристики

"Дрон-мішень являє собою високоплан з V-подібним хвостовим оперенням, яке розміщене на хвостовій балці. У передній частині безпілотника розміщений двигун внутрішнього згорання з дволопатевим гвинтом". кажуть експерти.

У центральній частині планера присутній апаратний блок із політним контролером V5 та модулем прийому GPS, ГЛОНАСС, BeiDou та Gallileo сигналів NEO3 PRO виробництва китайської компанії CUAV.

За модулем прийому сигналів систем глобального позиціювання розміщується літій-полімерний акумулятор ємністю 8 ампер-годин від китайської компанії HRB.

Фото: Мілітарний

Експерти припускають, що дрон розробив і виготовляє московський "Центр автономных роботизированных систем", що раніше демонстрував подібний пристрій. Проте, зазначається, що тоді модель була "середньопланом".

"Такі безпілотники — це серйозна проблема, яка не тільки може виявляти позиції української протиповітряної оборони, а й змушує витрачати додатковий час на ідентифікацію та витрачати дефіцитний боєзапас", — повідомляють експерти "Мілітарного".

Нагадаємо, 27 квітня відбувся черговий один масований ракетний удар — 34 російські ракети різних типів. Основною мішенню стала енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

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