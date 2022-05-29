"Це нісенітниця": міністр економіки Німеччини відповів на закиди щодо недостатньої допомоги Україні

За словами Габека, Німеччина скоро поставить зброю Україні.
Незважаючи на жорстку критику, міністр економіки Німеччини Роберт Габек впевнений: його країна не може виконати всі побажання України. Це, за його словами, створює певну напругу.
Про це повідомляє Die Welt із посиланням на коментар Габека.
"Справа зовсім не в тому, що Німеччина нічого не постачає або постачає занадто мало. Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України. Це створює певну напругу. Це все нісенітниця. У нас є хороший канцлер, і це Олаф Шольц. Ми дуже добре співпрацюємо в уряді. І я зосереджено працюю над завданнями свого відділу", - зазначив Габек.
На підтвердження своїх слів Габек зазначив, що на цей час українські солдати тренуються на Panzerhaubitze 2000.
"Це одне з найсучасніших артилерійських знарядь. Це вимагає навчання. Німеччина скоро поставить цю зброю Україні", - додав він.
На думку міністра економіки, подібні звинувачення можуть бути наслідком того, що останніми роками Німеччина "надто некритично ставилася до російського уряду".
"Німеччина побудувала "Північний потік - 2", попри анексію Криму та ігнорувала попередження східноєвропейських партнерів. Це має ефект. Сьогодні ми стикаємося з боргами, в які ми влізли у минулому", - пояснив Габек.
Нагадаємо, Макрон та Шольц вимагали від Путіна звільнити захисників Маріуполя.
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