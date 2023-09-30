"Це новий тренд": Африка хоче розмістити у себе виробництво української зброї - Кулеба

Кулеба наголосив, що попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Африка зацікавлена у тому, щоб розмістити на своїй території виробництва української зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Форуму оборонних індустрій.

За словами Кулеба, до початку повномасштабного вторгнення РФ Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції.

"В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?". Тобто, там інше сприйняття наших потреб", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Зброя для України

У Києві 29 вересня пройшов перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1), що обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

Україна зможе розпочати виробництво власних систем протиповітряної оборони, для цього до нас приїдуть відповідні спеціалісти.

Президент України Володимир Зеленський вже втретє побував з візитом у США цього року. За підсумками низки зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу.

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