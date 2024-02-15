"Це значно полегшить ситуацію для нас": Буданов назвав головний пріоритет найближчого місяця

Головнокомандувач Сирський зробив ґрунтовну доповідь. Із посиланням на неї голова ГУР МО заявив про пріоритет №1 для армії.

Артсистеми та боєприпаси є головним пріоритетом для армії України найближчого місяця. Вони значно полегшать ситуацію.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов в коментарі для ICTV.

Із посиланням на доповідь головнокомандувача Буданов заявив про основні пріоритети для забезпечення боєздатності ЗСУ.

"Головнокомандувач Сирський зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет №1", - сказав Буданов.

За його словами, міжнародні партнери також озвучили, скільки і яка країна, а також, в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати артсистеми та боєприпаси.

"Це значно полегшить ситуацію для нас", - зазначив голова ГУР МО.

Додамо, що ЗСУ, ймовірно, застосували інноваційну зброю Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Ще в січні 2024-го Пентагон підтвердив передавання Україні боєприпасів GLSDB.

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