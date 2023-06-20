Частина переданої Україні зброї непридатна, а частина сплаченої взагалі не надійшла – NYT

Близько 30% українського збройного арсеналу перебуває на ремонті постійно. Експерти кажуть, що це високий показник для армії, яка потребує будь-якої зброї.

Частина переданої Україні зброї була непридатною для використання, а оплачені авансом контракти на сотні мільйонів доларів ще не виконані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням два джерела, знайомі із закупівлею озброєння в Україні, українського високопосадовця та офіційні документи уряду держави.

Невиконані контракти щодо продажу зброї

Так, видання із посиланням офіційні документи українського уряду вказує, що станом на кінець 2022 року держава сплатила постачальникам зброї понад 800 млн дол. за контрактами, які залишилися повністю або частково не виконаними.

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Двоє причетних до закупівель озброєння українських джерел розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї таки були передані, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один зі співрозмовників сказав, що станом на початок весни 2023 року були сплачені сотні мільйонів доларів за зброю, зокрема і держкомпаніям, яка так і не була поставлена.

Заступник очільника Міноборони України Володимир Гаврилов, який займається закупівлями озброєнь, підтвердив такі випадки, коли держава сплачувала, але не отримувала зброю. За його словами, 2023 року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

Однак автори статті на NYT зазначають, що під час такої масштабної закупівлі озброєнь, як це відбувається в Україні, проблеми є неминучими. У матеріалі констатується, що союзники передали України чимало сучасної зброї, як от американських систем ППО, які довели свою високу ефективність.

"Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому разі, потребувало капітального ремонту. Близько 30% київського арсеналу перебуває на ремонті постійно – високий показник, за словами експертів з питань оборони, для армії, яка потребує будь-якої зброї", – йдеться у статті NYT.

Несправні італійські гаубиці

Там навели приклад із постачанням до України з Італії 33 самохідних гаубиць. Судячи з опублікованих відео, із двигуна однієї з таких гаубиць валив дим, а з іншої витікала охолоджувальна рідина. В італійському Міноборони інформували, що ці установки були виведені з експлуатації багато років тому, однак Україна однаково попросила їх "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".

NYT із посиланням на українські урядові документи вказує, що за ремонт цих 33 італійських гаубиць Міноборони заплатило 19,8 млн дол. американській компанії-торговиці зброєю Ultra Defense Corporation. В одному з документів йдеться, що в січні 2023 року 13 із цих гаубиць були відправлені до України, однак прибули "непридатними для виконання бойових завдань".

Україна звинуватила компанію Ultra Defense Corporation в тому, що та не впоралася з роботою, яка мала бути завершена до кінця грудня 2022 року.

Директор департаменту оборонних закупівель Міноборони України Володимир Пікузо написав у листі до генінспектора Пентагону: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

Виконавчий директор Ultra Defense Corporation відкинув ці звинувачення. Він заявив, що натомість Україна не забезпечила належного обслуговування гаубиць після їхнього передавання. Щодо гаубиці, з якої витекла рідина, в компанії сказали, що цей дефект "магічним чином з'явився після доставки до України".

Більшість західного озброєння – у поганому або непридатному стані

У статті йдеться, що українські посадовці здебільшого утримувалися від скарг на несправну військову техніку, щоб не ставити у незручне становище своїх постачальників. Анонімний український високопосадовець сказав, що уряд "втомився від запевнень", що має достатньо західного озброєння. Адже насправді частина цього озброєння перебуває у поганому або непридатному стані, вона виведена з бою для подальшого розбирання на запчастини.

У NYT зазначають, що Міноборони України відмовилося від коментарів.

Журналісти видання також стверджують, що отримали документи, які свідчать – деякі з найдорожчих невиконаних контрактів були укладені між Міноборони України і державними збройовими компаніями, які працюють як незалежні брокери. За останні місяці Міноборони подало до суду щонайменше на дві з цих компаній за невиконані контракти. Україна також нещодавно оголосила про реформування, спрямоване на підвищення ефективності цих компаній.

Військова допомога для України

Нагадаємо, за підсумками чергового засідання у форматі "Рамштайн" 16 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що союзники надали свої зобов’язання почати навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Загалом за підсумками зустрічі сім країн-союзниць оголосили про нові багатомільярдні зобов’язання щодо допомоги Україні на найближчі роки. Зокрема, після зустрічі очільник Пентагону Ллойд Остін подякував Нідерландам, Данії, Німеччині і Польщі за координацію зусиль у навчанні українських пілотів на сучасних винищувачах та наданні й обслуговуванні танків Leopard.

Іспанія анонсувала передавання невдовзі до України 20 одиниць БТР, чотирьох танків Leopard, які перебували на ремонті, і значних потужностей для розгортання військового госпіталю.

Водночас Бельгія в новому пакеті військової допомоги на 11 млн євро передасть Україні БТРи М113.

Напередодні також США оголосили про новий пакет військової допомоги для України зі зброєю на суму 325 млн дол.

Гарні новини з "Рамштайну" про авіаційну коаліцію для України

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