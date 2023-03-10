Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до Росії та Ірану - CNN

У Ірані західну зброю розбирають, та намагаються проаналізувати її склад.

Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи лишається на полі бою та потрапляє до росіян. Вони направляють цю зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроектувати системи.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що за останній рік російські війска кілька разів захоплювали зразки дрібної переносної західної зброї. Зокрема, росіяни захопили протитанкові комплекси Javelin та зенітні комплекси Stinger.

Джерела видання повідомляють, що деякі зразки зброї росіяни передають Ірану, для демонтажу зброї та її аналізу. У Москві вважають, що постачаючи Тегерану зразки західної зброї вони стимулюватимуть Іран надалі допомагати у війні проти України.

Офіційні особи США вважають, що ця проблема не є поширеною чи систематичною. Крім того, українські військові обовʼязково інформують західних партнерів, якщо втрачають якісь види озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що Вашингтон посилить співпрацю з Ізраїлем для протистояння ядерній агресії Ірану.

Також ми раніше інформували, що Росія закупила в Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю.

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