"Чекають позицію Трампа": Експерт пояснив, чому Південна Корея не поспішає допомогти Україні зброєю

КНДР боїться залишитись сам на сам проти КНДР без зброї.

У Південній Кореї наразі очікують погляду зі сторони нової адміністрації США щодо безпекової ситуації у світі, зокрема на те, чи буде Трамп підтримувати Україну у військовому плані.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він заявив, що наступного року з Південної Кореї виводять 25% бойових машин повітряного флоту США.

"На мою думку, Південна Корея взагалі чекає на реакцію Трампа, тобто яка позиція буде у США щодо архітектури безпеки у світі. Це не про те, чи буде Трамп підтримувати Україну, чи ні. Мова йде про глобальну позицію, що взагалі буде робити Трамп, у тому числі й відносно України. Насправді безпека Південної Кореї дуже сильно залежить від США, війська яких перебувають зараз у цій країні", - зауважив військовий експерт.

Катком заявив, що Трамп хоче змінити вектор глобальної оборонної політики США і кинути Україну. Тому у корейців виникає питання, чи не будуть вони наступними, і не поспішають передавати Україні озброєння. У Сеулі бояться залишитись сам на сам проти КНДР.

"Відповідно, Південна Корея не може бути впевненою та готовою, щоб в принципі передавати хоча б щось комусь. Мені здається, що у цьому питання. А водночас нещодавно у Південної Кореї похитнулась впевненість у підтримці США, бо у 2025 році американці виводять з Південної Кореї ескадрилью штурмовиків А-10, скорочують 7-му повітряну армію США на цю ескадрилью. І тепер там залишається три ескадрильї F-16, тобто літаки знімають, а заміни немає. Відповідно, мінус 25% бойових машин повітряних сил США залишається у Південній Кореї. Тому на фоні цього є питання – чи будуть "вписуватися" США за Південну Корею, якщо вони готові зменшити допомогу", - прокоментував Олег Катков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав масово виготовляти дрони-смертники.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії вперше помітили далекобійну гаубицю КНДР.

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