Через "Дію" можна подати заявку на відшкодування знищеного окупантами житла - Арестович

Через "Дію" можна подати заявку на відшкодування знищеного окупантами житла - Арестович

Процедура проста - потрібно зайти у застосунок "Дія", вибрати опцію "Послуга" і подати заявку.

Українці можуть подавати через "Дію" заявку на відшкодування знищеного російськими окупантами житла.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович 2 квітня.

"На прохання представників економічного блоку уряду України я надаю вам інформацію, що ухвалене відповідне рішення на відшкодування знищеного вашого житлового майна. Для цього потрібно зайти у застосунок "Дія", вибрати опцію "Послуга" і подати заявку", - сказав він.

Арестович додав, уряд відшкодовуватиме житло до 150 м², або різницю, якщо житлова площа знищеного будинку чи квартири становила більше 150 м².

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