Через пілотів Україна не отримає повну ескадрилью F-16 до кінця року: деталі від WSJ

Швидше за все, така кількість літаків може надійти до весни або літа 2025 року.
Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Це пов'язано з тим, що США змінюють підготовку українських пілотів з досвідчених військових на молодих курсантів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Через рішення США щодо зміни підготовки пілотів терміни надходження до України повної ескадрильї F-16 можуть бути перенесені. Як пояснили журналістам американські чиновники, такий напрямок навчання був розпочатий через дефіцит досвідчених українських пілотів, які знають англійську мову та яких можна було б відправити на фронт.
За інформацією видання, станом на зараз навчання на винищувачах F-16 пройшли понад 10 українських пілотів, 11 з яких вже виконують завдання на Батьківщині.
Як повідомляють джерела WSJ, Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків та 40 пілотів) до весни чи літа 2025 року.
Автори статті також зауважили, що у США пришвидшили курс підготовки українських пілотів до шести-дев'яти місяців, зосередивши увагу перш за все на ППО.
"Українські урядовці вже кілька місяців стверджують, що прискорена підготовка необхідна через екзистенційну загрозу, з якою стикається їхня країна. Вони кажуть, що їм потрібні пілоти, підготовлені якнайшвидше, і наполягають на тому, щоб США відкрили додаткові місця в програмі", – йдеться в публікації.
Читайте провідні новини дня:
- Мобілізація в Україні потребує змін: чому на Заході не вірять у перемогу "армії дідів" і де потрібні жінки
- У Харкові засудили до в'язниці чоловіка, який після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон
- Не пішов до ТЦК, бо піклувався про тещу: як покарали ухилянта на Полтавщині
Окрім проблеми з англійською мовою в пілотів, американські інструктори також виявили, що деякі з військових з досвідом польотів на винищувачах МіГ, не погоджувалися з методами навчання США.
"За словами людей, знайомих з цим питанням, така динаміка відображає часту напруженість у питаннях підготовки озброєнь між інструкторами НАТО, які мають встановлений спосіб роботи, і українцями, які стикаються з нагальними потребами у війні проти Росії і часто мають більше бойового досвіду, ніж їхні західні інструктори", – йдеться в матеріалі.
А ще один із західних чиновників розповів, що деякі українська пілоти, які розпочали навчання в Данії, провалили програму.
До слова, раніше у Франції оголосили, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Вони будуть оснащені новою технікою.
Читайте також:
- Умєров сказав, як будуть оснащені французькі винищувачі Mirage 2000
- Повітряні сили створюють нову бомбардувальну бригаду із винищувачами Mirage 2000 - Forbes
- Російські Міг-31К перебазувалися до Білорусі: Жданов пояснив, що відбувається
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.