Через пілотів Україна не отримає повну ескадрилью F-16 до кінця року: деталі від WSJ

Швидше за все, така кількість літаків може надійти до весни або літа 2025 року.

Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Це пов'язано з тим, що США змінюють підготовку українських пілотів з досвідчених військових на молодих курсантів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через рішення США щодо зміни підготовки пілотів терміни надходження до України повної ескадрильї F-16 можуть бути перенесені. Як пояснили журналістам американські чиновники, такий напрямок навчання був розпочатий через дефіцит досвідчених українських пілотів, які знають англійську мову та яких можна було б відправити на фронт.

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За інформацією видання, станом на зараз навчання на винищувачах F-16 пройшли понад 10 українських пілотів, 11 з яких вже виконують завдання на Батьківщині.

Як повідомляють джерела WSJ, Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків та 40 пілотів) до весни чи літа 2025 року.

Автори статті також зауважили, що у США пришвидшили курс підготовки українських пілотів до шести-дев'яти місяців, зосередивши увагу перш за все на ППО.

"Українські урядовці вже кілька місяців стверджують, що прискорена підготовка необхідна через екзистенційну загрозу, з якою стикається їхня країна. Вони кажуть, що їм потрібні пілоти, підготовлені якнайшвидше, і наполягають на тому, щоб США відкрили додаткові місця в програмі", – йдеться в публікації.

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Окрім проблеми з англійською мовою в пілотів, американські інструктори також виявили, що деякі з військових з досвідом польотів на винищувачах МіГ, не погоджувалися з методами навчання США.

"За словами людей, знайомих з цим питанням, така динаміка відображає часту напруженість у питаннях підготовки озброєнь між інструкторами НАТО, які мають встановлений спосіб роботи, і українцями, які стикаються з нагальними потребами у війні проти Росії і часто мають більше бойового досвіду, ніж їхні західні інструктори", – йдеться в матеріалі.

А ще один із західних чиновників розповів, що деякі українська пілоти, які розпочали навчання в Данії, провалили програму.

До слова, раніше у Франції оголосили, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Вони будуть оснащені новою технікою.

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