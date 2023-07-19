Через зброю між Україною і Заходом виникла напруженість - Financial Times

Консолідація оборонної промислової бази США призвела до обмежених можливостей та надмірності виробничих потужностей, що ускладнює швидке збільшення виробництва боєприпасів.

Війна в Україні, слабка промислова база та повільні закупівлі перешкоджають постачанню.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Подібно до того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукаэ західних оборонних чиновників до реальності гарячої війни, воно також виявило необхідність переналаштувати пріоритети закупівлі зброъ, щоб переконатися, що їхні війська готові до бою.

Експерти помітили відсутність координації між військово-промисловими базами США і Європи, які в іншому випадку могли б доповнювати і зміцнювати один одного у важкі часи.

"Напруженість між Україною та її західними союзниками, які загалом витратили 170 мільярдів доларів на оборону та фінансову допомогу Києву після російського вторгнення минулого року, тепер почала виявлятися, оскільки президент України Володимир Зеленський продовжує просити дедалі більше зброї", - йдеться у матеріалі.

Однак оборонно-промислова база насилу справляється зі зростаючими виробничими потребами. Це викликає занепокоєння щодо готовності до потенційних конфліктів, у тому числі з Китаєм щодо Тайваню.

Щоб вирішити ці проблеми, Міністерство оборони США показало намір переорієнтуватися на боєприпаси після багатьох років недофінансування. Вони вимагали додаткового фінансування для збільшення виробництва та закупівель боєприпасів, включаючи протикорабельні ракети великої дальності.

Однією з перешкод на шляху розширення потужностей з виробництва боєприпасів є нестабільність закупівель боєприпасів Пентагоном, які здійснюються за річними контрактами. Тож, оборонні компанії не наважуються інвестувати в нові заводські лінії без багаторічних контрактів.

"Пентагон часто віддає перевагу дорогим товарам, таким як кораблі і літаки, а не боєприпасам, що призводить до недостатнього фінансування останніх. Для ефективного стримування і протидії загрозам, особливо з боку Китаю, Пентагону потрібні значні запаси дистанційно керованих ракет, морських ударних озброєнь, ешелонованої протиповітряної і протиракетної оборони", - повідомляє Financial Times.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак днями зробив заяву щодо зброї.

"Зброї буде більше", - заявив він.

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