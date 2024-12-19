Черговій партії солдатів КНДР на Курщині не вистачає боєприпасів — вони поскаржилися

Зате росіяни видали їм бронежилети, каски та стрілецьке озброєння.

У районі селища Руська Конопелька на Курщині підрозділам з Північної Кореї не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Про це ГУР МО України повідомило в Telegram-каналі.

"17-18 грудня 2024 року Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України. На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм", — повідомили в ГУР.

Фото: ГУР МО України

За допомогою автомобільного транспорту типу “водовоз” північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій.

"На передових позиціях у районі селищ Руська Конопелька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів", — додала українська розвідка.

Тим часом росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Так противник на Курщині намагається приховати втрати північнокорейських солдатів.

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