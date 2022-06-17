Чернігівщину окупанти обстріляли снарядами з пропагандистськими листівками, адресованими громадянам Чечні

Російські окупанти на Чернігівщині обстріляли населені пунктами снарядами з пропагандистскими листівками, призначеними мешканцям Чеченської республіки.

В області впав снаряд від системи “Град”, вироблений ще за радянських часів.

Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

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За його словами, окупанти випустили по Чернігівщині 122-мм снаряд від системи “Град”, вироблені ще за радянських часів. Коли боєприпас впав, з нього випали листівки, адресовані громадянам Чечні.

“У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців”, – заявив перший заступник очільника МВС.

Що було написано в листівках

“Громадяни Чеченської Республіки. Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів”.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли житлові будинки, центр дитячої творчості та агрокомплекс на Запоріжжі.

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