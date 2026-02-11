Чеська програма боєприпасів для України зіткнулася з проблемами: що буде зі снарядами для фронту — НАТО

Ініціатива Чехії з постачання снарядів Україні недофінансована / © ТСН

Реклама

Чеська програма з постачання боєприпасів для України, яка мала на меті залучити 5 млрд євро (приблизно 5,95 млрд дол.), наразі змогла зібрати лише 1,4 млрд євро.

Про це повідомив високопоставлений представник НАТО, передає reuters.

Ініціатива передбачає закупівлю артилерійських снарядів великого калібру для України, щоб зменшити стратегічну відсталість на полі бою проти російських військ. У програмі беруть участь іноземні донори, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, а також чеські представники оборонного відомства та оборонні компанії.

Реклама

За прогнозом місії НАТО в Україні (NSATU), 2025 року програма мала забезпечити постачання 1,8 млн артилерійських снарядів, що становитиме близько 43% усіх боєприпасів, переданих Києву, і приблизно 70% боєприпасів радянського калібру.

За словами високопоставленого представника НАТО, на світовому ринку наразі доступні боєприпаси на суму близько 16 млрд євро. П’ять мільярдів із цієї суми планується витратити переважно на закупівлю сотень тисяч снарядів у межах чеської ініціативи. Донори вже виділили 1,4 млрд євро.

Минулоріч міжнародні донори спрямували приблизно 4,8 млрд доларів на оплату постачання боєприпасів, повідомив колишній міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Чеський внесок становив до трьох мільярдів крон (приблизно 145 млн доларів).

Нагадаємо, у грудні 2025 року у НАТО запевняли, що після зміни політики США військова допомога Україні не скоротилася. Зокрема, заступник командувача Місії НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер казав, що від осені, згідно з механізмом PURL, розробленим США та їхніми союзниками, Україна отримує зброю з американських складів за кошти країн НАТО.