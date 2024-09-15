Чи бреше Путін у своїх погрозах застосувати ядерну зброю: очільник МЗС Британії відповів

За словами міністра, Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.

Російський голова Володимир Путін своїми погрозами застосувати ядерную зброю "пускає пил в очі", адже такі його методи роботи.

Очільник МЗС Британії Девід Леммі сказав про це у відповіді журналістам, пише ВВС.

Як зазначається, главу МЗС Британії запитали, чи вважає він, що Путін бреше, коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Леммі відповів, що, на його думку, Путін "пускає пил в очі" і погрози є його modus operandi – методами роботи.

Він додав, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.

Нагадаємо, в РФ, в путінській партії “Единая Россия”, запропонували нагадати світові про небезпеку ядерної війни і для цього влаштувати вибух ядерної бомби десь на території Росії.

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