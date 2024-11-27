Чи долетить до Москви?: Франція хоче створити балістичну ракету на 1000 км

Фахівці називають це прямою реакцією на демонстрацію РФ балістичної ракети середньої дальності ударом по Дніпру.

У Франції можуть створити балістичну ракету середньої дальності для ураження цілей на дальності 1000 км, що на додачу до плану із крилатою ракетою наземного базування аналогічної дальності Land Cruise Misael за проєктом ELSA.

Про це повідомляє французьке видання Challenges.

В матеріалі йдеться про те, що проєкт із французькою балістичною ракетою поки перебуває на стадії обговорення між командуванням ЗС та гендиректоратом озброєння (DGA).

Водночас військові фахівці порталу Defense Express зазначили, що йдеться про доволі стандартний набір технологій.

"Як мінімум, інформації про бажання розробити гіперзвуковий глайдер, як в американській LRHW за 41 млн доларів - немає. А значить й результат можливо отримати швидше", - розповіли там.

Французька балістична ракета: чи долетить вона до Москви

Як кажуть експерти, ракета дальністю 1000 км буде невеликою.

"Що означає меншу вартість розробки, меншу ціну за одиницю і як наслідок - їхню більшу кількість. І 1000 км цілком достатній параметр, бо у випадку застосування з території країн Балтії це про ураження об'єктів не те що у Москві - а й у Нижньому Новгороді на Волзі. Чи з території Польщі, з якої 1000 км - це якраз до російської столиці", - зазначають експерти.

Нагадаємо, Україна навчилася скеровувати "Шахеди" до РФ та Білорусі. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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