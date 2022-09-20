Чи може Україна створити власне виробництво снарядів до MLRS і HIMARS: пояснення експерта

На думку Жданова, питання виникає лише до організації виробництва.

В України "не виникне ніяких проблем" створити власне виробництво снарядів до MLRS і HIMARS.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Взагалі ніяких проблем. Ми ж "Вільху" (український тактичний ракетний комплекс. – Ред.) створили. І якщо стандартний "Смерч" летить на 70 км, то наша "Вільха" на 110 км. Є вже варіант на 170 км, і, кажуть конструктори, що можна взагалі довести дальність до 200 км", – зазначив експерт.

На думку Жданова, питання виникає лише до організації виробництва.

"Якщо буде технічна можливість організувати виробництво, то виготовляти снаряди для пускових установок типу HIMARS взагалі не проблема. І в персспективі, після війни, ми можемо робити так, як німці. Перед тим, як передавати нам РСЗВ Mars II, вони залили у систему бортового комп'ютера таблицю стрільби снарядами, що виготовлялися у Британії. Тобто, уніфікація пускової установки, снаряди може виготовляти будь-яка країна НАТО. Просто дані щодо стрільби заносяться у бортовий комп'ютер. І коли ви заряджаєте пускову установку, то просто вибираєте тип боєприпасу, яким збираєтеся вести вогонь", – пояснив експерт.

Раніше Олег Жданов пояснив різницю між НУРСами і РСЗВ.

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