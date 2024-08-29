Чи можна Україні запускати F-16 у РФ: Нідерланди зробили позитивну заяву

Україна може використовувати ресурси, які надають Нідерланди, "за своїм бажанням за умови дотримання гуманітарного права війни".

У Нідерландах заявили, що не обмежують застосування Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема у російському повітряному просторі.

Про це командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм повідомив виданню NOS.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни", – сказав Ейхельсхайм.

Він також назвав українську вторгнення на територію Росії "блискучим із практичного погляду".

"Вони (українські війська – ред.) досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – вважає командувач ЗС Нідерландів.

Ейхельсхайм також не бачить проблеми в тому, що в таких наступальних діях України використовуватиметься зброя його держави:

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням за умови дотримання гуманітарного права війни".

Зауважимо, що Нідерланди виділили для України 24 винищувачі F-16, проте командувач Збройних сил не відповів, скільки літаків уже розгорнуто в країні.

До слова, нещодавно в Пентагоні заявили, що США не планують найближчим часом передавати Україні власні винищувачі F-16. Там вказали, що потребу в цих літаках задовольняють європейські союзники по НАТО.

Читайте також: