Чи можуть країни надавати Україні зброю неофіційно: військовий експерт пояснив ситуацію

Киричевський зробив припущення та навів приклади того, що деякі країни можуть передавати зброю Україні таємно.

Військовий експерт Іван Киричевський розповів про військову допомогу, яку офіційно Україні не надавали, однак техніка та озброєння з'явилися на фронтах. За його словами, це свідчить про те, що деякі країни надають зброю ЗСУ неофіційно.

Про це йшлося у коментарі військовогой експерта Defence Express Івана Киричевського "24 каналу".

Киричевський розповів, що влітку на Донбасі українські бійці вимушено покинули танк Т-72, який вийшов з ладу. Тоді потрібно було рятувати танкістів.

"На тому танкові стояло декілька маркувань, нібито він узятий з болгарських складів, а ремонтували його на чеському заводі, тож як він потрапив в Україну взагалі третя історія", - розповів експерт.

Експерт навів і інший приклад. Так, влітку 2022-го міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пообіцяв 50 тис. снарядів радянського калібру.

"Тоді це виглядало дивно. Британці могли взяти ці снаряди на пакистанській фабриці. У Пакистані є фабрика по виробництву снарядів, які в 50-х роках будували британці. Ось пройшло 70 років і британці прийшли повертати боржок, і потім літаками привезли нам 50 тисяч пострілів до гаубиць Д-30", - розповів експерт Defence Express.

Він також навів приклад передавання Люксембургом Україні 6 БпЛА чеського виробництва.

"Люксембург устиг нам дати 600 "олівців" до "Граду" й аж 12 тисяч пострілів до РПГ-7. Хоча здавалось би, де Люксембург і де східна Європа з радянським озброєнням. Тому, зрештою, та ж Болгарія до недавніх пір нам нічого офіційно не надавала, однак звідкись гармати МТ-12 "Рапіра" з болгарськими клеймами взялись. І снаряди з болгарським маркуванням теж узялись", - сказав Киричевський.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

Також відомо, що Британія відправила Україні нову модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2.

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