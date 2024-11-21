Чи можуть росіяни імітувати пуск міжконтинентальної балістичної ракети: Коваленко відповів

Окупанти можуть запускати фальш-цілі й запускати повноцінно ракету в межах випробування.
Окупанти можуть імітувати пуск міжконтинентальної балістичної ракети, щоби активувати всю українську ППО.
Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів в ефірі "Київ 24".
"Той самий "Сармат", коли проходив перші випробувальні тести, він проходив їх на пусках на порохових зарядах, тобто це на висоту 30-50 м – макет на пороховому заряді. Але він повністю імітує пуск міжконтинентальної балістичної ракети... Сама собою ракета падає десь у лісі за 20-30 кілометрів від стартового майданчика. Можуть бути такі варіанти", – сказав Коваленко.
Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Україну балістикою. Водночас журналісти західних ЗМІ з посиланням на офіційних осіб пишуть, що це була балістична ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна.
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