Чи нададуть Україні літаки: Жданов пояснив питання обговорення винищувачів під час саміту "Рамштайн"

Головне завдання на сьогодні, яке було сформульоване під час саміту, це логістика важкої техніки озброєння.

У фокусі уваги дев’ятого "Рамштайну" були далеко не авіація чи ракети. Чи обговорювали питання винищувачів для України?

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов підбив підсумки дев’ятого "Рамштайну".

На його думку питання літаків для України обов'язково обговорювалося.

"Ллойд Остін казав до початку засідання "Рамштайн", що це питання буде обговорюватися. Тож, вони не могли його обійти. Єдине, що я думаю, на сьогодні це "не на часі", - зазначив експерт.

За його словами, головне завдання на сьогодні, яке було сформульоване під час саміту, це логістика важкої техніки озброєння: танків, артилерії, боєприпасів.

"Західним країнам треба цей обсяг озброєння переробити і доставити - виконати логістичне завдання. У цьому полягає завдання. Навіть в своєму зверненні президент Зеленський саме на цьому і робив акцент. Головне завдання - організація логістики з доставки цієї техніки до України. Коли вона буде доставлена, ми почнемо формування бригад. А потім постане питання авіації. І тоді, можливо, замість авіації вони нададуть ракети. Хоча я думаю, що і авіація буде. Фактично всі учасники засідання "Рамштайн" роблять ставку на контрнаступі України навесні", - додав він.

Додамо, що раніше експерти прогнозували, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчими тижнями, а не до кінця весни, як очікувалося.

Рішення про передавання Україні далекобійних ракет та авіації Захід поки що не ухвалив. За інформацією західних ЗМІ, США все ж таки можуть передати свої F-16, або надати дозвіл третім країнам на їхній реекспорт.

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