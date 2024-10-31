Чи передасть Польща Україні решту своїх МіГів: в МЗС країни пояснили затримку

Польща готова передати Україні решту своїх винищувачів МіГ-29, але це станеться лише після того, як ВПС країни отримають їх заміну від союзників по НАТО.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі "Укрінформу".

Вронський нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща постійно надавала Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку, артилерію, а також "максимальну кількість" запчастин до винищувачів радянського зразка МіГ-29.

"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати [Україні – ред.]", – пояснив дипломат.

Речник польського МЗС наголосив, що уряд передусім зобов’язаний захищати території власної держави та гарантувати своїм громадянам безпеку. А допомога союзникам, яка теж є важливою, це все ж таки питання другого плану.

"При цьому ми усвідомлюємо, що коли Україна відбиває напад Росії, вона захищає і нас. Але потреби захисту Польщі – на першому плані", – підкреслив Павел Вронський.

Нагадаємо, Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, щоб Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Проте Варшава знайшла причину не робити цього.

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