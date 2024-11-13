Чи передасть Тайвань Україні ППО Hawk: міністр оборони острова сказав, хто має ухвалити рішення

Тайвань поступово знімає з озброєння американські системи ППО Hawk. Влада острова не виключає, що списане озброєння можуть передати Україні, але рішення мають ухвалити Сполучені Штати.

Про це пише Taipei Times з посиланням на заяву міністра оборони Тайваню Веллінгтона Ко.

“Якщо американська сторона попросить нас повернути їх [системи ППО С - ред.], ми зробимо це відповідно до правил. Після цього США вирішуватимуть, що робити з цими системами”, - заявив Ко.

Видання нагадало, що Тайвань оновлює власну систему протиповітряної оборони. Зокрема вже підписані контракти на суму 2 млрд доларів США на закупівлю NASAMS.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, Тайвань, ймовірно, став одним із головних постачальників для ВПС України, не привертаючи особливої уваги. Колишній чиновник Пентагону Тоні Ху повідомив, що Тайвань передав Україні надлишки зенітно-ракетних комплексів HAWK.

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