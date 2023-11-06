Чи побудують в Україні патронний завод – в "Укроборонпромі​​" відповіли

В Україні історія з будівництвом патронного заводу тягнеться ще від 2014 року. Таке підприємство могло б закрити потреби українських військових на фронті. Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін прокоментував, чи освоює зараз концерн виробництво набоїв.

Про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч. Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна запустила в серійне виробництво дрон з дальністю 1000 км – аналог "Шахеда".

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