Чи почала Росія щось виробляти для армії: військовий експерт проаналізував потужності країни-агресорки

На сьогоднішній день немає фактів, що після масованого вторгнення військ РФ в Україну, у країні-агресорці розпочали виробництво нових озброєнь.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Навпаки, ми постійно отримуємо інформацію про те, що підприємства військово-промислового комплексу РФ зупиняють виробництво або знижують темпи", - сказав Жданов.

Він навів приклад "Уралвагонзаводу" - основного танкового складального підприємсвта, яке зупинилося.

"Завод з виробництва бойових літаків нині вдвічі скорочує виробництво і до кінця року зупиняється через відсутність комплектуючих. Єдине, що у них налагоджено, то це виробництво "Орлан-10". Однак, якщо із пластикової пляшки робиться паливний бак для цього безпілотника, якщо там замість оптичної головки ставиться звичайна камера типу canon на липучці, якщо це можна вважати виробництвом, то так. Це є", - додав Жданов.

Нагадаємо, що в Одеській області російські окупанти здійснили ракетну атаку, пошкодивши електропідстанцію на об'єкті промислової інфраструктури.

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