Чи встигне Україна випередити росіян, сформувавши ударний кулак на базі західної зброї — пояснення

Зброя від країн-союзників до України вже надходить. Водночас, стає очевидним, що літаки до квітневої операції отримати не вдастся.

В інтерв’ю ТСН.ua про це сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"По-перше, зброя вже йде. Коли ми говоримо про танки, то там, окрім танків Leopard, Abrams та Challenger, є ще танк Т-72, які нам ремонтує Чехія. І ці танки йдуть. Цей компонент в нас постійно посилюється", - зазначив Самусь.

На його думку, протягом березня, до України підуть вже західні танки, а до кінця березня, техніка надійде у тих обсягах, з якоими вже можна воювати.

Однак щодо літаків, експерт налаштований менш оптимістично.

"Питання літаків дуже важливе. Вочевидь, що з F-16 в нас не вийде. Я наразі кажу про квітень. Якщо говорити про такі літаки, як Rafale чи Gripen, то одна-дві ескадрильї могли б змінити ситуацію на фронті. Досягнуте панування в повітрі на якомусь, навіть невеликому, районі бойових дій, вже давало би свої результати. Очевидно, що з цим ми не встигаємо на квітневу операцію, але якщо говорити про деокупацію Криму, то панування у повітрі має дуже важливе значення. Для Криму нам потрібна авіація,щоб створювати умови для знищення будь-якої військової інфраструктури на окупованому Криму", - зазначив експерт.

Додамо, що українські військові вирушили за кордон тренуватися на Leopard 2.

Також нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів про переваги західних танків.

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