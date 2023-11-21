Чи є ракети Taurus: Пісторіус оголосив у Києві про новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив 21 листопада в Києві про новий пакет допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть системи IRIS-T, снаряди та інша зброя.

Свою заяву Пісторіус зробив на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Очільник Міноборони Німеччини повідомив, до нового пакета військової допомоги для України увійдуть:

чотири системи IRIS-T,

20 тис. снарядів 155-мм калібру,

протитанкові міни,

інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет від минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", – сказав Пісторіус.

На запитання щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus, міністр лише сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає".

Він додав, що 2024 року Німеччина планує передати Україні 140 тис. нарядів калібру 155 мм.

Нагадаємо, на початку листопада Пісторіус заявляв, що ФРН ще не визначилася із питанням, чи надавати Україні Taurus, сказавши: "Не думаю, що ракети стануть геймченджером".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бундестаг закликає передати Україні далекобійні ракети Taurus!

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