Чи зможе Захід одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль: прогнози аналітиків

Через події на Близькому Сході Захід занепокоєний тим, що можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння для України.

Про це йдеться у матеріалі WSJ.

"Звичайно, існують побоювання з приводу конкуренції за військові ресурси через обмежені виробничі потужності. У Європі та США виникне ще більша потреба в цих обмежених виробничих потужностях", - заявив генеральний директор шведського управління оборонної техніки Йоран Мортенссон.

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Водночас генсек Нато Єнс Столтенберг відзначив, що оборонна промисловість країн-членів НАТО не має достатніх резервних потужностей, щоб реагувати на кризи, подібні до нинішньої.

"Нам потрібно більше цього, щоб гарантувати, що у нас буде продукція, коли вона нам знадобиться", - сказав він.

Озброєння дорожчає

"Якщо 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО коштували приблизно 2100 доларів за штуку до вторгнення Росії в Україну, зараз ціна цих снарядів зросла в чотири рази, приблизно до 8400 доларів", - пише видання.

Західні політики закликати оборонні компанії розширити потужності та прискорити виробництво. У відповідь представники компаній попереджують, що їм потрібні гарантії того, що попит не впаде після припинення бойових дій, що призведе до скорочення інвестицій компаній, як це траплялося в минулому.

"В обох конфліктах використовуються різні озброєння, проте ситуація може змінитися, якщо військові дії поширяться на територію Ізраїлю", - зазначили там.

Для прикладу,General Dynamics, найбільший виробник артилерійських снарядів в США, заявила, що очікує, що ізраїльський конфлікт підвищить попит, вже піднятий Україною.

Зазначимо, що експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

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