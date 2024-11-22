Чим можна збивати міжконтинентальні ракети: Україна обговорює надання відповідної зброї зі США

Після удару РФ по Дніпру новою балістичною ракетою Київ обговорює з Вашингтоном надання відповідного озброєння, здатного збивати міжконтинентальні ракети.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на власні джерела у ЗСУ.

"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передавання таких озброєнь", – повідомили джерела.

Співрозмовники журналістів уточнили, що можливо йдеться про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання Aegis.

Нагадаємо, система Aegis Ashore, встановлена на нещодавно відкритій базі ППО НАТО у Польщі, призначена для виявлення, відстеження і перехоплення балістичних ракет малої й середньої дальності. Вона використовує перехоплювачі Standard Missile-3, які знищують ракети противника.

Також стало відомо, що РФ може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, якою 21 листопада було завдано удару по Дніпру. На місці удару ракети були знайдені уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети і всіх її систем.

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