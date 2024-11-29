Чим небезпечні північнокорейські ракети: військовий аналітик назвав ключову проблему

В ракетах виробництва КНДР, які Росія використовує для ударів по Україні, нема нічого нового. Це звичайна балістика, яку здатна збивати українська система протиповітряної оборони. Але вони все ж створюють проблеми Силам оборони.

Про це розповів військовий аналітик Іван Ступак у коментарі для FREEДОМ.

"Наші фахівці кажуть: тут немає абсолютно нічого нового. Ці ракети не є чимось таким неймовірним, що не можна збити. ППО з ними справляється, але інше питання – їхня кількість. Ракети, на жаль, є, вони приїжджають до РФ, додаються до загальної кількості ракет, які має Росія для обстрілу України. Так, навіть якщо ворог не має на меті цими ракетами уражати якісь українські об’єкти, військові чи цивільні, ці ракети дуже добре відтягують увагу нашої протиповітряної оборони”, – пояснив аналітик.

Ступак додав, що якість збірки ракет КНДР погана, але вони містять іноземні компоненти, які виконують своє призначення і дозволяють цим ракетам летіти до цілі.

"Це як північнокорейські війська. Здавалося б, вони ж непідготовлені, до пуття нічого не вміють робити, не навчені. Але завдяки кількості, за рахунок цієї допомоги РФ має можливість на деяких ділянках здобути перевагу перед Україною", – зазначив Іван Ступак.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на сьогодні з Північної Кореї до Росії переміщено понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24.

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