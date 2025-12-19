Чому "Орешник" із Білорусі не долетить до Києва: експерти розвінчали головний міф

Ракета "Орешник" / © ТСН

Реклама

Заява Кремля про розміщення новітніх балістичних ракет середньої дальності «Орешник» на території Білорусі спричинила хвилю паніки в Мережі. Деякі ресурси почали поширювати апокаліптичні прогнози, нібито ракета долетить до Києва за 1 хвилину 41 секунду, а до Львова — за 2 хвилини. Проте експерти називають такі розрахунки абсолютною маячнею і технічною неграмотністю.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Головна помилка дилетантів полягає у простому діленні відстані на максимальну швидкість ракети. Проте «Орешник» — це балістична ракета, яка рухається не по прямій, а за високою крутою траєкторією. Ба більше, як двоступенева твердопаливна ракета, вона має не лише максимальну, а й мінімальну дальність польоту.

Реклама

Згідно з даними офіційного брифінгу українських спецслужб від 31 жовтня 2025 року, параметри «Орешника» такі:

мінімальна дальність — 700 км;

максимальна дальність — 5500 км.

Від найвіддаленішої точки Білорусі до Києва лише 660 км. Це означає, що українська столиця парадоксально перебуває в «мертвій зоні» — ракета просто не встигне відпрацювати всі ступені та навестися на ціль на такій короткій дистанції.

Як працює ця зброя

«Орешник» фактично є сучасною версією радянської ракети РСД-10 «Пионер». У твердопаливних двигунах неможливо керувати тягою, як у рідинних — вони мають відпрацювати певну програму.

Послідовна робота ступенів, їх від’єднання у розріджених шарах атмосфери та розведення бойових блоків потребують часу і, відповідно, відстані. Якщо спробувати запустити таку ракету на дистанцію менш як 700 км, вона просто не встигне завершити цикл польоту та вийти на потрібні параметри для влучання.

Реклама

Скільки «Орешників» залишилося у Путіна

Попри гучні погрози Кремля, реальна кількість цієї зброї в арсеналі РФ є мізерною. За даними української розвідки, на сьогодні у росіян залишився лише один справний комплекс:

Перший — був використаний під час експериментального обстрілу України.

Другий — знищено українськими спецслужбами влітку 2023 року.

Третій — єдиний, що залишається в розпорядженні окупантів.

Нагадаємо, Росія завершила переміщення балістичних ракет «Орешник» на територію Білорусі. Україна володіє повною інформацією про їхнє розміщення та передала ці дані західним партнерам для оцінки загрози.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ракети становлять потенційну небезпеку для багатьох європейських країн, а ефективного способу знищити їх звичайними дронами немає, тож ключовим методом протидії залишається економічний тиск на виробництво та запровадження санкцій.