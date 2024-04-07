Чому партнери України зволікають із поставками Patriot – Подоляк назвав низку причин

Україна потребує більше ЗРК Patriot та інших систем ППО для захисту від ракетних атак Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби повністю закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot – по 6-8 батарей у кожній. Проте, як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, західні партнери зволікають із передаванням систем ППО Україні. Зокрема, через залишковий страх перед ескалацією з боку РФ.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Європейським країнам, особливо у східній і північній Європі, здається, що ось буквально завтра Росія буде атакувати їх ракетами. Зокрема тими ж балістичними, гіперзвуковими, що й Україну. Наші країни-партнери все одно відчувають внутрішній страх, тому логіка така – давайте просто нехай Patriot стоять у нас", - пояснив Подоляк.

Він зауважив, що партнери України все ще думають, що, мовляв, якщо вони щось передадуть Києву у великому обсязі, то це сприятиме ескалації війни, її масштабуванню.

Проте відбувається з точністю до навпаки. Що повільніше поставки йдуть до України, то швидше якраз ця ескалація відбувається.

"І ось ця неправильна розстановка акцентів, на кшталт, що передаванні Україні чогось у більшому обсязі сприятиме ескалації, на жаль, продовжує діяти", - сказав Подоляк.

Ще одна причина, на думку радника голови ОП, полягає в тому, що деякі країни продовжують думати, що з "Росією потрібно рахуватися, бо це – велика мілітарна країна".

Подоляк також додав, що на ситуацію з постачанням Україні військової допомоги все ще впливає робота проросійського лобі..

"Не завжди це пряма агентська робота, часто на це можуть працювати "корисні ідіоти". Плюс є різні партії – ультраліві, ультраправі, які намагаються пасіонарно впливати на електоральні середовища, викликати ті чи інші ставлення до війни, провокувати ось цю втому. Вони продовжують говорити про те, що війна велика, ми від неї втомилися. А якщо ми її завершимо, то все виглядатиме інакше, ціни рости не будуть. Досить примітивні тезиси, які, на жаль, дуже часто в електоральні середовища заходять", – зазначив він

Михайло Подоляк також додав, що партнери вже не сприймають атаки РФ по Україні як щось надзвичайне, адже це відбувається щодня. Шок від початку війни минув.

"Є якесь звикання, як це не парадоксально звучить, звикання до смерті. І наші партнери бачать, мовляв, ось їх знову атакували ракетами. Але це ж учора теж було, позавчора було. Ми до цього звикли. Нічого нового в цьому немає. Ось це все позначається на тому, що, мовляв, давайте ще трошки пообговорюємо", - - додав він.

Проте Подоляк наголосив, що попри всі ці фактори, партнери все одно передадуть Україні необхідні системи ППО, хоч і не так швидко, як нам би хотілося.

Нагадаємо, Подоляк розповів про вплив ударів по російських НПЗ на Путіна.

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