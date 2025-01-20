Чому Patriot не може протидіяти "Орешніку": слова Сирського прокоментували в Defense Express

Інформація, яка була очевидною для тих уявляє можливості та призначення різних зенітних ракетних комплексів, вочевидь стала "сюрпризом для більшості".

Те, що в Україні немає систем, які здатні перехопювати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності, зокрема й так званий "Орешнік", як повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, пояснюється тим, що Patriot PAC-3, а також SAMP-T, які перебуваються на озброєнні ЗСУ, дійсно не розроблялися та не призначені для протидії таким ракетам. Вони створювалися, виходячи із потреби перехоплювати балістичні ракети з дальністю польоту до 1000 км.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

"Справа в тому, що маршева ділянка балістичних ракет середньої та більшої дальності проходить на висотах понад 100 км, тобто у космосі. А швидкість входження в атмосферу таких об'єктів 3-4 км/с для балістичних ракет середньої дальності та 5-7 км/с для міжконтинентальних", - йдеться у матеріалі.

Але навіть й по таких цілях, точніше по їх бойових частинах, які вже перебувають в атмосфері, пишуть аналітики, Patriot PAC-3 та SAMP-T в теорії зможуть відпрацювати, хоча реальна ефективність залишається під питанням.

"Головна проблема якраз у тому, що "Орешнік" має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Тобто замість однієї боєголовки ця ракета несе від шести та хибні цілі. Зокрема на відео удару по Дніпру 21 листопада видно шість груп по шість об'єктів у кожній, частина з них - імітатори ядерних бойових частин, частина - хибні цілі", - йдеться у матеріалі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ІНТЕРВ'Ю СИРСЬКОГО! ТЕРМІНОВО! НАРЕШТІ СКАЗАВ ПРАВДУ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.ТИЖНЯ!"

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю в ефірі ТСН.Тиждень кореспонденту Андрію Цаплієнку, в якому розповів про захист від російської балістичної ракети “Орешнік”. Зокрема він повідомив, що в Україні тривають активні роботи зі створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету “Орєшнік”. Ба більше, деякі союзники України вже мають такі системи ППО. З ними тривають переговори.

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