Чому "Рамштайн" не став проривом для України і на яку допомогу не варто чекати: аналіз експерта

Чергова зустріч у форматі «Рамштайн», від якої Україна чекала на конкретні рішення щодо посилення оборони, завершилася без гучних проривів. За словами експерта, вона висвітлила низку «величезних проблем» у підтримці нашої країни, а надії на отримання деяких видів озброєння доведеться відкласти на невизначений термін.

Про це розповів заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО» Ігор Тодоров.

Він зауважив, що з одного боку, є позитивний сигнал: на саміті НАТО домовилися про зростання оборонних витрат, куди включили й допомогу Україні. Однак реальність виявилася складнішою.

«Виявилося, що не всі готові. На жаль, наші такі поважні партнери, як Велика Британія, Польща, поки не під’єдналися до цієї ініціативи», — констатував експерт.

Це означає, що спільне фінансове плече підтримки поки не таке міцне, як очікувалося.

Певним позитивом стала особиста участь у зустрічі міністра оборони США, який раніше навіть відмовлявся від онлайн-включень. Його заяви були доволі жорсткими, що давало надію. Проте коли мова зайшла про конкретне озброєння, зокрема про ракети «Томагавк», прогнози виявилися невтішними.

«Я думаю, що не скоро», — відповів Тодоров на питання про можливі поставки.

Він пояснив, що проблема не лише політична, а й технологічна. Пускові установки для цих ракет переважно морського базування, яких Україна не має. А сучасні наземні комплекси, які нещодавно презентували США, є лише у них, і ділитися ними Вашингтон поки не збирається.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що український міністр оборони чітко озвучив потреби, особливо в контексті захисту енергетики, але належної реакції поки немає.

«Засвідчити, що це був такий позитивний, проривний Рамштайн, мабуть, не можна», — заявив Тодоров.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово погрожував США «надзвичайно небезпечним загостренням» у разі передання Україні ракет Tomahawk.

За його словами, такий крок виведе ситуацію на «принципово новий рівень», і він також звинуватив європейські країни, назвавши їх «русофобами», у тиску на Вашингтон у цьому питанні.