Як Росія навчилася збивати ракети "Фламінго": генерал пояснив

Фламінго / © ТСН

Реклама

Українська компанія Fire Point не планує розробляти нові моделі крилатих ракет, а зусилля зосередить на вдосконаленні FP-5 «Фламінго» та створенні двох моделей балістичних ракет. Однією з проблем крилатої ракети великої дальності стала її вразливість до російської протиповітряної оборони.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Реклама

Чому російська ППО ефективно протидіє «Фламінго»

За словами військового експерта, великі габарити ракети полегшують її виявлення та перехоплення російськими засобами протиповітряної оборони. Для пошуку цілей на значній відстані від кордону противник, зокрема, використовував літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Реклама

«Росіяни спеціально для того, щоб протидіяти на дальніх відстанях від кордону, мають свої А-50 — літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління, які спеціально протидіють „Фламінго“. І з цих літаків їх виявляли, передавали інформацію, засоби знищені, теж ефективно з ними боролися», — пояснив Романенко.

Щоб зменшити вразливість ракети, розробники застосували політ з огинанням рельєфу місцевості. За словами експерта, це підвищило ефективність її використання, однак питання подальшого вдосконалення залишається актуальним.

«Це велика ціль з точки зору протиповітряної оборони, і її виявляють росіяни і ефективно знищують. Для того, щоб долати цей недолік, зробили використання огинання по рельєфу місцевості, і почалося підвищення ефективності застосування», — зазначив військовий.

Чи продовжать виробляти «Фламінго»

Романенко вважає, що перед розробниками постало питання доцільності подальших інвестицій у модернізацію ракети. Альтернативою може бути спрямування ресурсів на інші перспективні проєкти.

Реклама

«Тому тут питання, чи модернізувати і далі виробляти, щоб це було ефективно, чи перенацілювати кошти, поки не знайдуть цю модернізацію, на інші проєкти, найімовірніше, що і було зроблено компанією Firepoint», — припустив експерт.

Водночас він зазначив, що наразі застосування ракети без подальшої модернізації може бути недоцільним, оскільки Росія знайшла способи протидії їй.

Що відомо про плани Fire Point

Обговорення майбутнього «Фламінго» активізувалося після інтерв’ю генеральної директорки Fire Point Ірини Терех. Вона назвала розробку ракети передусім політичним стейтментом, а не створенням «диво-зброї».

Компанія не планує створювати нові моделі крилатих ракет, проте продовжить вдосконалення FP-5 «Фламінго». Основний акцент у подальшій роботі Fire Point робитиме на розробленні двох моделей балістичних ракет.

Реклама

Виробництво ракет «Фламінго»: що заявили в компанії

Раніше CEO Fire Point Ірина Терех пояснила, що крилата ракета створювалася як паралельний проєкт під час складнішої розробки балістичного озброєння. І повідомила, що компанія не зупиняла виготовлення крилатих ракет FP-5 «Фламінго» та не має таких намірів, а заяви про скасування проєкту є наслідком вирваного з контексту відео.

У відповідь на закиди в Мережі Терех оприлюднила відео із повним запитанням і підкреслила, що компанія продовжує покращувати FP-5 та спрямовує основні зусилля на дві моделі балістичних ракет. Вона також відзначила, що всі розробки здійснюються без залучення державних коштів.

Раніше йшлося про те, що Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії.

Новини партнерів

Новини партнерів