Чому Росія так боїться "Томагавків": експерт назвав головну "тригерну точку" для Кремля

Tomahawk

Розмови про можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk — це не просто питання військової допомоги, а ключовий елемент великого геополітичного торгу між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Ці ракети використовуються як «козир» для тиску на Кремль у питаннях, що виходять далеко за межі російсько-української війни.

Про це розповів дипломат Валерій Чалий.

За словами експерта, ажіотаж навколо цих ракет виникає не лише через їхню дальність (понад 2000 км), а й через символічне значення. «Томагавк» — це платформа, здатна нести ядерну зброю.

«Основні побоювання Росії — це наявність на території України ракет, контрольованих США, які можуть потенційно нести ядерну зброю. Фактично, як вважають росіяни, це означатиме залучення США до війни в Україні», — зазначає Чалий.

Саме ця «тригерна точка» є головним інструментом тиску на Кремль.

Чалий пояснює, що тема «Томагавків» є частиною значно більшого торгу. Росія, яка технологічно та фінансово нездатна витримувати нову гонку озброєнь, зацікавлена у продовженні договорів про обмеження ракет середньої та меншої дальності.

Путін намагається винести це питання на перший план, пропонуючи Заходу: «Давайте поговоримо про серйозні питання світу… або дайте нам розібратися з Україною, тільки не постачайте їм озброєнь».

Таким чином, погрожуючи надати ракети Україні, Трамп змушує Путіна бути більш поступливим у глобальних переговорах про контроль над озброєннями.

Скільки ракет може отримати Україна

Експерт закликає не мати ілюзій щодо масових постачань. Мова не йде про сотні чи тисячі ракет, оскільки у США їхня кількість також обмежена і вони потрібні для власних операцій ВМС.

«Це не про сотні навіть», — наголошує він.

Найімовірніше, може йтися про невелику партію, можливо, з модифікованою дальністю. Головна мета такого кроку — не так змінити ситуацію на полі бою кількістю, як створити політичний прецедент і чинити тиск на Кремль. Масштабне ж забезпечення ракетами можливе лише за рахунок розвитку власного українського виробництва.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко заявив про кардинальну зміну позиції Дональда Трампа щодо війни в Україні — від спроб «домовитись» до мови сили. За його словами, надання Україні навіть одного американського Tomahawk «прорве греблю» і стане сигналом для Німеччини та інших партнерів передати сотні своїх ракет, що може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Водночас Огризко попередив, що головним ризиком залишається бажання Трампа «ще раз поговорити з Путіним», що створює для Кремля можливість затягнути час або вкотре обдурити президента США.