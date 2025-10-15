- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 457
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому Росія так боїться "Томагавків": експерт назвав головну "тригерну точку" для Кремля
Українські удари по НПЗ змусили Захід говорити про далекобійну зброю, але «Томагавки» — це щось більше. Це «ракета-символ» і частина великого торгу між США та Росією, де Україна є важливим, але не єдиним елементом.
Розмови про можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk — це не просто питання військової допомоги, а ключовий елемент великого геополітичного торгу між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Ці ракети використовуються як «козир» для тиску на Кремль у питаннях, що виходять далеко за межі російсько-української війни.
Про це розповів дипломат Валерій Чалий.
За словами експерта, ажіотаж навколо цих ракет виникає не лише через їхню дальність (понад 2000 км), а й через символічне значення. «Томагавк» — це платформа, здатна нести ядерну зброю.
«Основні побоювання Росії — це наявність на території України ракет, контрольованих США, які можуть потенційно нести ядерну зброю. Фактично, як вважають росіяни, це означатиме залучення США до війни в Україні», — зазначає Чалий.
Саме ця «тригерна точка» є головним інструментом тиску на Кремль.
Чалий пояснює, що тема «Томагавків» є частиною значно більшого торгу. Росія, яка технологічно та фінансово нездатна витримувати нову гонку озброєнь, зацікавлена у продовженні договорів про обмеження ракет середньої та меншої дальності.
Путін намагається винести це питання на перший план, пропонуючи Заходу: «Давайте поговоримо про серйозні питання світу… або дайте нам розібратися з Україною, тільки не постачайте їм озброєнь».
Таким чином, погрожуючи надати ракети Україні, Трамп змушує Путіна бути більш поступливим у глобальних переговорах про контроль над озброєннями.
Скільки ракет може отримати Україна
Експерт закликає не мати ілюзій щодо масових постачань. Мова не йде про сотні чи тисячі ракет, оскільки у США їхня кількість також обмежена і вони потрібні для власних операцій ВМС.
«Це не про сотні навіть», — наголошує він.
Найімовірніше, може йтися про невелику партію, можливо, з модифікованою дальністю. Головна мета такого кроку — не так змінити ситуацію на полі бою кількістю, як створити політичний прецедент і чинити тиск на Кремль. Масштабне ж забезпечення ракетами можливе лише за рахунок розвитку власного українського виробництва.
Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко заявив про кардинальну зміну позиції Дональда Трампа щодо війни в Україні — від спроб «домовитись» до мови сили. За його словами, надання Україні навіть одного американського Tomahawk «прорве греблю» і стане сигналом для Німеччини та інших партнерів передати сотні своїх ракет, що може кардинально змінити ситуацію на фронті.
Водночас Огризко попередив, що головним ризиком залишається бажання Трампа «ще раз поговорити з Путіним», що створює для Кремля можливість затягнути час або вкотре обдурити президента США.