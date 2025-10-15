ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
457
Час на прочитання
2 хв

Чому Росія так боїться "Томагавків": експерт назвав головну "тригерну точку" для Кремля

Українські удари по НПЗ змусили Захід говорити про далекобійну зброю, але «Томагавки» — це щось більше. Це «ракета-символ» і частина великого торгу між США та Росією, де Україна є важливим, але не єдиним елементом.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Tomahawk

Tomahawk / © Getty Images

Розмови про можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk — це не просто питання військової допомоги, а ключовий елемент великого геополітичного торгу між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Ці ракети використовуються як «козир» для тиску на Кремль у питаннях, що виходять далеко за межі російсько-української війни.

Про це розповів дипломат Валерій Чалий.

За словами експерта, ажіотаж навколо цих ракет виникає не лише через їхню дальність (понад 2000 км), а й через символічне значення. «Томагавк» — це платформа, здатна нести ядерну зброю.

«Основні побоювання Росії — це наявність на території України ракет, контрольованих США, які можуть потенційно нести ядерну зброю. Фактично, як вважають росіяни, це означатиме залучення США до війни в Україні», — зазначає Чалий.

Саме ця «тригерна точка» є головним інструментом тиску на Кремль.

Чалий пояснює, що тема «Томагавків» є частиною значно більшого торгу. Росія, яка технологічно та фінансово нездатна витримувати нову гонку озброєнь, зацікавлена у продовженні договорів про обмеження ракет середньої та меншої дальності.

Путін намагається винести це питання на перший план, пропонуючи Заходу: «Давайте поговоримо про серйозні питання світу… або дайте нам розібратися з Україною, тільки не постачайте їм озброєнь».

Таким чином, погрожуючи надати ракети Україні, Трамп змушує Путіна бути більш поступливим у глобальних переговорах про контроль над озброєннями.

Скільки ракет може отримати Україна

Експерт закликає не мати ілюзій щодо масових постачань. Мова не йде про сотні чи тисячі ракет, оскільки у США їхня кількість також обмежена і вони потрібні для власних операцій ВМС.

«Це не про сотні навіть», — наголошує він.

Найімовірніше, може йтися про невелику партію, можливо, з модифікованою дальністю. Головна мета такого кроку — не так змінити ситуацію на полі бою кількістю, як створити політичний прецедент і чинити тиск на Кремль. Масштабне ж забезпечення ракетами можливе лише за рахунок розвитку власного українського виробництва.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко заявив про кардинальну зміну позиції Дональда Трампа щодо війни в Україні — від спроб «домовитись» до мови сили. За його словами, надання Україні навіть одного американського Tomahawk «прорве греблю» і стане сигналом для Німеччини та інших партнерів передати сотні своїх ракет, що може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Водночас Огризко попередив, що головним ризиком залишається бажання Трампа «ще раз поговорити з Путіним», що створює для Кремля можливість затягнути час або вкотре обдурити президента США.

Дата публікації
Кількість переглядів
457
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie