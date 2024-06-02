Чому Швеція зупинила передавання Україні літаків Gripen – авіаексперт назвав декілька причин

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна поставила на паузу передавання Україні винищувачів JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі Повітряних сил ЗСУ.

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в ефірі телемарафону пояснив, що поєднання процесу одночасного впровадження до Повітряних сил ЗСУ винищувачів F-16 та Gripen призведе до перенавантаження.

Так, він зауважив, що логіка обслуговування і ремонту літаків F-16 та Gripen різна. До прикладу,, дуже велику частину робіт щодо американських винищувачів F-16 можна зробити просто на аеродромі. На заміну двигуна може знадобитися усього лише 20 хвилин.

Проте логіка поведінки стосовно Gripen відрізняється.

"Виїжджає машинка, літачок сідає умовно кажучи на автобан, машинка обслуговує 20 хвилин і він полетів. Якщо він прилетить на аеродром буде теж саме, під'їде машинка для обслуговування. Але, якщо там щось трапиться і треба робити більш-менш серйозні регламенті роботи, то це вже треба летіти на завод, де виробляють літаки десь у Швеції", - пояснив експерт.

При цьому, авіаційний експерт додав, що на відтермінування передавання Україні літаків Gripen вплинуло небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца передавати Україні ракет Taurus. Адже Gripen може слугувати платформою для запуску німецьких ракет Taurus.

"Може це якась політична гра. Але, з точки зору імплементації, просто фактичних грошей, які на це все треба витрачати, літаки нам передають як військову допомогу, а от обслуговування, створення інфраструктури і все інше – це вже за гроші нашого бюджету, а він досить обмежений", - резюмував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, Нідерланди дозволять Україні використовувати F-16 над територією РФ.

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