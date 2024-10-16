Чому США збивають ракети над Ізраїлем, а над Україною ні – Politico

США розгорнули потужну систему протиповітряної оборони та десятки військових, щоб захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет.

Росія має ядерну зброю, а Іран – ні, тому США збивають ракети над Ізраїлем, зокрема, за допомогою протиракетного комплексу THAAD, якого потребує Україна, але не над нею.

Про це пише Politico.

Україна щодня потерпає від російських БпЛА, ракет та авіабомб, проте США не надають їй протиракетні комплекси, як Ізраїлю. Тож у Києві заявили про подвійні стандарти.

"Якщо союзники разом збивають ракети в небі Близького Сходу, чому досі немає рішення збивати безпілотники та ракети над Україною?" – поставив питання президент України Володимир Зеленський.

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А в МЗС України закликали союзників України захищати її повітряний простір "з такою ж рішучістю та без вагань" від російських ракетних і безпілотних атак, визнаючи, що людське життя однаково цінне в будь-якій частині світу.

"Жорстка відповідь, яка не сподобається українцям": в Сенаті США сказали, чому не допомагають Україні збивати російські ракети

У квітні союзники також допомагали Ізраїлю збивати ракети.

"Причина, чому в Ізраїлі США діють так сміливо, а в Україні діють обережно, зрозуміла. Росія має ядерну зброю, а Іран – ні. ", – зазначають у матеріалі.

"Жорстка відповідь, яка українцям, можливо, не сподобається, але, на жаль, це правда, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни. Якщо спробувати це з Росією, ризик набагато більший", – сказав старший помічник сенату США, який займається українським напрямком.

Ще двоє чиновників з адміністрації американського президента Джо Байдена висловилися так само.

Чим загрожує відправлення американських військ для збиття російських ракет над Україною

Допомога зі збиттям російських ракет над Україною та відправлення американських військ можуть спровокувати пряме військове зіткнення між двома провідними ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. А це призведе до апокаліпсу, зазначає видання. Тоді як на Близькому Сході США можуть збивати ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з ядерним противником.

Politico пише, що в межах своєї ядерної програми Іран удосконалив ядерний матеріал до рівня, практично придатного для виготовлення зброї, але не намагався створити атомну бомбу.

"Сумно дивитися на все це як пересічному громадянину України - коли в домовленості про недопущення ескалації з боку Москви жертвують твоєю країною і громадянами", - цитує видання Миколу Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, раніше речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила про те, що США розмістять систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD разом з американським екіпажем в Ізраїлі, але не будуть її застосовувати в Європі для України.

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