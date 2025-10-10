Чому "Томагавки" не закінчать війну: Жорін висловив жорстку позицію

Максим Жорін

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін жорстко розкритикував поширені в суспільстві ілюзії про те, що якась «диво-зброя» на кшталт ракет «Томагавк» може швидко закінчити війну. Він наголосив, що перемога залежить не від «казкових рішень», а від щоденної важкої роботи та комплексних змін всередині країни.

Про це він написав на своїй сторінці.

Військовий звернув увагу на чергову хвилю сподівань, яка з’явилася у суспільстві: «Трамп передасть Томагавки — ми роз**бемо ними Москву, зупиняться бойові дії, припиняться обстріли, війна закінчиться».

Жорін назвав такий підхід небезпечною ілюзією, яка не має нічого спільного з реальністю.

«Реальність: не існує такої зброї, яка швидко завершить війну в Україні чи радикально змінить перебіг війни. Бачу, що ми вчергове сподіваємося на те, що хтось щось зробить/дасть — і проблеми будуть вирішені. Але останні три роки чітко показали — ми не в кіно, це так не працює», — підкреслив він.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, наблизити закінчення війни може лише комплекс заходів, де допомога партнерів є лише одним зі складників, а не панацеєю. Він назвав ключові умови для перемоги:

Стратегічне планування в усьому, а не лише на полі бою.

Ставка на технологічність та швидку адаптивність.

Мінімізація корупції, принаймні в оборонній сфері.

Мобілізаційний стан суспільства.

Жорін закликав українців позбутися надій на миттєві казкові рішення та усвідомити нову реальність, в якій доведеться жити і боротися.

«Основною запорукою успішного результату є щоденна робота, а не казкові миттєві рішення. І прийняття реальності — так, як було раніше, вже не буде, маємо адаптуватися», — підсумував він.

Нагадаємо, декілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, мовляв, «певною мірою» ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Втім, за його словами, спочатку він хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

В адміністрації «фюрера» Володимира Путіна відреагували на заяви Дональда Трампа, вкотре заявивши, що, мовляв, це означатиме «ескалацію конфлікту».