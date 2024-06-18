Чому у США затримують передавання F-16 Україні – пояснив полковник ВПС

Американський полковник вважає "смішними" причини, через які відбувається затягування з винищувачами для ЗСУ.

Відомо про значні затримки з передаванням Україні винищувачів F-16. Це може бути пов’язано з серйозними побоюваннями президента США Джо Байдена, що Росія вважатиме постачання F-16 ескалацією.

Про це полковник запасу ВПС США Джеффрі Фішер розповів у інтерв’ю виданню LIGA.net.

Затримки з передаванням F-16

Фішер відповів на запитання, чому F-16 стали "червоною лінією", яку важко подолати адміністрації Байдена.

"Я б хотів знати відповідь на це питання. Не думаю, що уряд відвертий. Ми просто знаємо про значні затримки F-16 для України", – зазначив американський полковник запасу.

"Одразу проясню: США не пропонували [Україні] F-16. Всі вони запропоновані НАТО. Щось відбувається в Раді національної безпеки й на обговореннях по закритих каналах із РФ. Це викликає у Байдена серйозні побоювання, що F-16 Москва вважатиме ескалацією. Мені це смішно, але не я ухвалюю рішення", – розповів Фішер.

Водночас він вказав, що "приємно, що Вашингтон дозволив хоча б обмежено бити ракетами AТACMS по РФ". Однак, на думку військового, обмеженість у завдаванні ударів досі завелика.

"Росія – екзистенційна загроза існуванню України. Якщо український Генштаб будь-де на її території бачить легітимні цілі, він повинен мати можливість уражати їх", – переконаний полковник запасу американських ВПС.

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Чому українські пілоти так довго навчаються на F-16

Українські пілоти навчаються працювати на F-16 ще від серпня 2023 року. Як пояснив Фішер, процес підготовки є важким, довгим та дорогим, хоча у США й готують протягом року кілька тисяч пілотів.

"У Повітряних силах армії США підхід поетапний. Спочатку пілота вчать базовим авіаційним навичкам. Потім – готують для роботи на конкретних типах машин – вантажні, транспортні, винищувачі, бомбардувальники тощо. Від початку до кінця – півтора-два роки і 1-3 мільйони доларів. Важко, довго і дорого", – повідомив полковник запасу ВПС США.

Тому, додав він, у США вимагають, щоби підготовлені пілоти відслужили у ВПС ще 10-12 років – аби компенсувати вкладені інвестиції.

"Також США відповідають за підготовку пілотів для інших країн. Загалом за рік готують кілька тисяч пілотів", – вказав Фішер.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що у США затягують навчання українських пілотів на F-16: кажуть, що до кінця року не встигнуть підготувати достатню їхню кількість. Як повідомила народна депутатка України Олександра Устінова, "поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів".

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