Чому Україна не може отримати від Канади систему ППО NASAMS – стала відома причина

У Канаді пояснили, чому не передають Україні обіцяний комплекс ППО NASAMS.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада не передає куплений для України норвезький зенітно-ракетний комплекс (ППО) NASAMS через брак фінансування з боку США щодо завершення контракту з компанією-виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Саме через це замовлення вартістю $406 мільйонів досі не можуть виконати.

Про це пише Edmonton Journal.

"Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти з виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Ми намагалися це прискорити. На жаль, США зіткнулися з певними труднощами", ‒ каже міністр.

Оттава 10 січня 2023 року оголосила, що надасть Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю $406 мільйонів.

"Ми це обіцяли, Україні це потрібно. Ми хочемо, щоб це було доставлено якомога швидше... Україна сказала, що вони хочуть, щоб ми продовжували придбання цих ракет NASAMS якомога швидше, і ми робимо все якомога швидше, щоб це сталося", - зазначив Білл Блер.

За словами Блера, без комбінованої угоди на придбання NASAMS в рамках звичайного процесу закупівель знадобилися б роки.

Нагадаємо, експерт розповів про ППО навколо Києва та назвав тип ракети, яку ще не перехоплювали.

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