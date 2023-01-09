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Чому Україна не просить у союзників самохідні міномети: Жданов заявив про кричущу потребу на фронті

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Чому Україна не просить у союзників самохідні міномети: Жданов заявив про кричущу потребу на фронті

Міномет – це найефективніший засіб боротьби з піхотою.

На фронті наразі існує проблема наявності самохідних мінометів.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у своєму каналі.

"У нас потреба у самохідних мінометах не просто нагальна, а кричуща. Міномет – це найефективніший засіб боротьби з піхотою, як тією, що обороняється, так і наступальною. Міна, яка падає вертикально, потрапляє в окоп. Розривається в окопі, уламки січуть все, що знаходиться всередині. Забійна сила осколків сягає 400 метрів", – сказав Жданов.

Він додав, що самохідний міномет має броньовану базу та високу маневреність. Він здатний працювати одразу за бойовими порядками військ.

За словами експерта, подібна техніка, що є у наявності ЗСУ, дуже застаріла.

"Наші міномети – це пережиток минулого. Стовбур несуть дві людини, а плиту взагалі вчотирьох треба тягнути", – додав він.

Жданов наголосив, що нестача мінометів на фронті – величезна проблема для українського війська.

"Я дуже здивований. Я не маю відповіді на запитання, чому Міноборони не просить у наших західних партнерів самохідні міномети. Особливо ця техніка потрібна на таких ділянках як Бахмут, Соледар, Авдіївка, там, де треба піхоту класти. Для кулемета – це проблемотично. Міномет вийшов – дав серію з 5-6 мін і, повірте, з 30 людей жоден не встане.", – розповів експерт.

Додамо, що військовий експерт Олег Жданов розповів, де Росія бере озброєння для своїх військ. За його словами, росіяни знімають радянську техніку та озброєння зі складів тривалого зберігання.

Також стало відомо, що до робіт з відновлення військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військові.

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Дата публікації
Перегляди
16
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