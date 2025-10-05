Чому українські Patriot стали важче збивати російські “Іскандери”: Ігнат пояснив

Росіяни модернізують ракети, щоб обходити українську ППО

Російські війська продовжують випробовувати в Україні оновлені типи озброєння, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі телемарафону.

За його словами, модернізація російських ракет — процес, який триває вже не перший рік, і це суттєво ускладнює роботу українських систем протиповітряної оборони.

«Справді, збивати ракети, що летять по квазібалістичній траєкторії, стало складніше. Вони здійснюють коливання при заході на ціль, і це впливає на точність перехоплення системами Patriot. Ця ППО працює в автоматичному режимі, тож важче визначити точку зіткнення чи вибуху поблизу цілі», — пояснив Ігнат.

Представник Повітряних сил також зазначив, що Росія намагається перевантажити українську ППО, запускаючи ракети з різних напрямків.

«Коли одночасно застосовуються ракети з різних сторін, одна система не здатна виявити всі цілі. Для ефективного захисту потрібно кілька комплексів, щоб радари могли перекривати небо з різних напрямків», — наголосив він.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Росія оновила ракети «Іскандер» та «Кинджал», аби ускладнити їх перехоплення. За даними іноземних джерел, ці зміни зменшують ефективність систем ППО та збільшують ризики для критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Росія здатна одночасно запустити до 100 ракет «Калібр» із моря. Таку ситуацію припустив капітан першого рангу у запасі Андрій Риженко.

Армія РФ здійснила масовану нічну атаку на Україну 5 жовтня. Під час удару загинула школярка з Лапаївського ліцею зі своєю родиною на Львівщині.