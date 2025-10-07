Чому Вашингтон не хоче давати Україні Tomahawk: названо головну причину

Tomahawk / © Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що він «практично прийняв рішення» про продаж ракет великої дальності Tomahawk. Ці ракети мають бути продані країнам НАТО, які потім зможуть передати їх Україні. Такий крок може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Про це пише Axios.

Попри те, що рішення про продаж майже ухвалене, в адміністрації Трампа зберігається занепокоєння. Джерело, близьке до українського уряду, , що американська сторона не впевнена, чи зможе вона контролювати використання цих ракет Києвом після їхнього придбання країнами НАТО.

Сам Трамп підтвердив ці побоювання, наголосивши, що хоче знати про плани України щодо використання зброї, перш ніж дати «зелене світло» на постачання.

«Куди вони їх відправляють, я думаю, я повинен буду задати це питання. Я б задавав деякі питання. Я не хочу ескалації», — підкреслив президент США.

У Києві ж запевняють, що ракети Tomahawk нададуть ЗСУ можливість атакувати військові цілі глибоко на території РФ. Українська сторона вважає, що така зброя допоможе стримати російського диктатора Володимира Путіна, а також змусить його сісти за стіл перемовин.

Варто зазначити, що українські чиновники та джерела, близькі до уряду, поки що не знають, яке саме остаточне рішення прийняв Трамп.

Кремль вже встиг відреагувати на можливу ракетну угоду. Володимир Путін заявив, що постачання ракет Tomahawk Україні стане «абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації».

За словами Путіна, Україна не зможе використовувати ці ракети без прямої участі США, що, на його думку, призведе до прямої конфронтації між Америкою та Росією. Лідер РФ вважає, що це «знищить будь-який позитивний прогрес у відносинах між країнами».

Нагадаємо, передавання ракет Tomahawk стане «точкою неповернення» і, ймовірно, є елементом переговорної гри Дональда Трампа — президента США.